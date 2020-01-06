عاصفة جوية تتسبب بـ 7 كسور لمضيفة طيران

المصدر: البيان الإلكتروني

اصيبت مضيفة طيران جوية "27 عاماً" بكسر في ساقها أثناء إحدى الرحلات الجوية لشركة توماس كوك قبل إغلاقها، حيث ارتفعت الطائرة فجأة 500 قدم نتيجة لدخولها عاصفة شديدة فوق المحيط الأطلسي، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن.

وكسرت ساق إيدن في سبعة أماكن، حيث سقطت بينما كانت تدفع عربة تقديم الطعام، عندما دخلت الطائرة في عاصفة عنيفة، بعد خمس ثوان فقط من إخبار الطيار لجميع أفراد الطاقم أن يجلسوا، وهو ما نتج عنه إصابة إيدن بكسر في عظمة كاحلها وكسر في قدمها وكسر في ضلعها.

وظلت إيدن في حالة من الألم لمدة سبع ساعات، قبل نقلها إلى المستشفى بمجرد وصول طائرة توماس كوك من كوبا إلى مانشستر بانجلترا.

وكانت إيدن غير قادرة على الحركة نتيجة تركيب لوحات معدنية في ساقها، ولم تستطع المشي لمدة شهرين، بينما تبحث الآن عن عمل للبدء به فور شفائها، وذلك بعد إغلاق شركة توماس كوك نتيجة إفلاسها.

وصرحت إيدن متحدثة عن الحادث: "إن قوة الاضطراب الذي نتج عن دخول الطائرة في العاصفة، أسقطتني على الأرض وانفصل كاحلي تمامًا".