ضبط عاملة آسيوية بحوزتها حبوب مُخدرة في احدى الجامعات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وكیلة شطر الطالبات في السليمانية بجامعة الملك عبدالعزيز في السعودية هناء جمجوم، عن تفاصيل واقعة القبض على عاملة وافدة من جنسية آسيوية بحوزتها حبوب مُخدرة داخل الجامعة.

وحسب صحيفة تواصل الإلكترونية أوضحت “جمجوم” في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن إدارة الجامعة تلقت بلاغاً من هيئة التدريس والطالبات بوجود شك بقيام إحدى العاملات ببيع أشياء غريبة، مما دفع إدارة أمن الجامعة بنصب كمين للعاملة وجرى ضبط حبتين من الحبوب المخدرة معها، مبينة أنه جرى تسليم العاملة إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بشأنها.

وأشارت إلى أن العاملة اعترفت خلال التحقيقات بالحصول على الحبوب المخدرة من صديقة لها تعمل بإحدى مستشفيات الصحة النفسية، موضحةً أنهم أبلغوا الشركة التابعة لها العاملة بخطاب رسمي بشأن الواقعة.