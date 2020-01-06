أصالة نصري تعلن انفصالها عن زوجها العريان

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد الشائعات التي طالت الفنانة السورية أصالة نصري في الآونة الأخيرة حول خبر انفصالها، ها هي اليوم تعلن وتؤكد خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان وذلك عبر منشور في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ودعت أصالة الجميع بعدم الدخول في التفاصيل، مؤكدة أنها تؤمن بقضاء الله وقدره.

وجاء في منشور الفنانة أصالة على انستغرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".