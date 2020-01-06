سكتة قلبية تصيب عروسا أثناء شرائها فستان الزفاف

المصدر: البيان الإلكتروني

خطف الموت عروسا مصرية أثناء ذهابها لشراء فستان الزفاف لتعود إلى أسرتها جثة هامدة، حيث توفيت قبيل زفافها، ليكون الكفن أقرب إليها، حدثت الواقعة المأساوية في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة المصرية.

ووفق صحيفة الوطن المصرية، فإن الفتاة المتوفاة "شيماء"، تداولت صورها وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستان الزفاف، داخل أحد المحال، لكنها ماتت فجأة.

وقالت إحدى صديقات الفتاة: "موعد زفافها كان يوم 20 يناير، ولم تكن تشتكي من شيء فقد ذهبت لقياس فستان الزفاف الذي اختارته، لكن القدر كان أسرع، وماتت شيماء بسكتة قلبية مفاجأة كتبت النهاية ".

وتابعت صديقة المتوفاة: "نحن من منطقة المطرية، وشيماء رحمة الله عليها والدها متوفي، وهي من تعيل نفسها وعائلتها لكنها كانت تعاني من ضغوطات نفسية كثيرة، حسب قول الطبيب أن سبب الوفاة سكتة قلبية من الضغط والتفكير".

وأشارت الصديقة إلى أن والدة الفتاة مريضة بالسرطان، وكانت تتمنى حضور زفة ابنتها، لأنها كانت خائفة من أن تموت وتترك ابنتها إلا أن القدر تدخل لتحضر جنازتها قبل الزفاف.

وتشير صديقتها: "والدتها مريضة سرطان وتأخذ علاج كيماوي، وكانت تسابق الزمن لإتمام زفاف ابنتها، تحسبا من ان تموت قبل أن تراها عروسا، لكن شيماء هي من ماتت وتركت أمها".