دعم واسع لنانسي عجرم وزوجها بعد قتله لصا اقتحم منزلهما

المصدر: د ب ا

أبدى الكثير من الفنانين والإعلاميين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي دعما للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بعدما قام الهاشم بقتل لص اقتحم منزلهما في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الأحد.

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت أمس قرارا بتوقيف زوج عجرم إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين سارق من الجنسية السورية دخل منزلهما بهدف السرقة، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم نقل الهاشم إلى أحد المستشفيات بعدما ألم به عارض صحي، مضيفة أن حالته النفسية صعبة.

ورجحت مصادر محلية أن يتم إطلاق سراح الهاشم يوم غد الثلاثاء بعد استكمال الإجراءات القضائية، كونه كان في حالة دفاع عن النفس.