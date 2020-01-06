ممثل مصري يفوز بجائزة غولدن غلوب الكوميدية

المصدر: وكالات

فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، ليل الأحد الاثنين، بجائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب 2020، هي الدورة الـ77 من الجائزة، التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويا، ويقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

وقال يوسف وهو يتسلم الجائزة: "لقد قدمنا عرضا محددا للغاية حول عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي، وهذا يعني الكثير ليتم الاعتراف به على هذا المستوى".

وأضاف "أود أن أشكر كل من شارك المنتجون عائلتي وأمي وأبي كانت أمي تتجذر لمايكل دوغلاس. المصريون يحبون مايكل دوغلاس، لا أعرف إذا كنت تعرف هذا، لكن هذا يعني كثيرا، شكرا لك".

ونال رامي يوسف شهرة واسعة عند قيامه بدور رامي حسن في المسلسل الكوميدي "رامي" وظهرت أولى حلقاته في 19 أبريل الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول الجيل الأول من المهاجرين، حول عائلة مسلمة تعيش في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

يذكر أن رامي يوسف ولد في 26 مارس 1991 في نيويورك لأب وأم مصريين، وبدأ الجمهور الأميركي التعرف عليه عند ظهوره للمرة الأولى في برنامج "ذا لات شو" مع ستيفن كولبير في عام 2017.