العبداللات وعساف يضيئان ليل «المجاز» الجمعة

المصدر: الشارقة - البيان

أعرب «صوت الأردن» النجم العربي الفنان عمر العبداللات عن سعادته بالتواجد لأول مرة في مدينة الفن والإبداع العربي «الشارقة» لإحياء أولى حفلاته الغنائية الجماهيرية في الموسم الجديد لفعاليات أمسيات «هلا بالمجاز»، وذلك يوم الجمعة 10 يناير الجاري، الأمسية التي سيرافقه بها الفنان الفلسطيني محمد عساف.

أمسيات

وأكد العبداللات نجم الأغنية الأردنية والعربية المتنوعة، أنه يعمل جاهداً برفقة فرقته الموسيقية لتحضير مجموعة متنوعة من الأغنيات التي سيقدمها في «هلا بالمجاز» وقال: «من الجميل أن نجتمع في دولة الإمارات الغالية، وعلى الصرح الموسيقي المتميز، مسرح المجاز».

وأعرب العبداللات عن سعادته بوجود الفنان محمد عساف ومشاركتهما معاً.

خطوة استثنائية

ومن جهته، أكد الفنان الفلسطيني، محبوب العرب، محمد عسّاف أن الوقوف على خشبة مسرح المجاز في الشارقة خطوة مهمة واستثنائية في مسيرة الفنان، حيث سيحيي ابن فلسطين، في ذات اليوم، حفلاً ساهراً ضمن أمسيات «هلا بالمجاز» التي تستمر حتى أبريل من العام 2020.