25 ألف زائر لــ«ليالي حتا الثقافية» في الأسبوع الأول

المصدر: دبي - البيان

اجتذبت فعاليات «ليالي حتا الثقافية» أكثر من 25 ألف زائر، عايشوا عن قرب تفاصيل من التراث الإماراتي المتميز بهويته الحضارية وثراء قيمه.

وتواكب الاحتفالية الثقافية التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في 26 ديسمبر الماضي، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث تنمية شاملة في منطقة «حتا» وإغناء المشهد الثقافي والفني فيها. وتتضمن فعاليات «ليالي حتا الثقافية» التي تستمر حتى 11 يناير الجاري في حديقة وادي حتا، برامج وأنشطة مفعمة بروح التراث الأصيل على مدار 17 يوماً.

وخصصت هيئة الثقافة والفنون في دبي يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير، للنساء والأطفال دون سن العاشرة.

يشار إلى أن «ليالي حتا الثقافية» تقام بالتعاون مع بلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز الشيخة ميثاء لذوي الاحتياجات الخاصة.