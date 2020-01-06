متجر «اللوفر أبوظبي».. تذكارات مستوحاة من معروضات المتحف

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

لن تقتصر زيارة متحف اللوفر أبوظبي على الذكريات فقط، فقد يحتفظ الزوار الذين يتوافدون بشكل يومي على المتحف بما يذكّرهم بهذه الجولة من خلال تذكار أو كتاب يرتبط محتواه مع أروقة المتحف، الذي يجمع تحت قبته حضارات العالم، ويقدّم للزوار تجربة مشاهد الآثار والفنون التي تدل على ما أنتجه الإنسان على مر العصور التي تبدأ منذ ما قبل الميلاد ولغاية الآن. وهذه التذكارات المتنوعة التي استوحي بعضها من إنتاج أشهر الفنانين العالمين، تتوافر في متجر المتحف الذي يحرص على التنوع بوضع إنتاجاته.

ارتباط وثيق

يضم متجر متحف اللوفر أبوظبي الذي وضع تصميمه المهندس المعماري الشهير جان نوفيل منتجات مميزة التصميم ومجموعة من الكتب من جميع أنحاء العالم اختيرت بدقة كبيرة، لتتلاءم مع أجواء المتحف والقصص التي يرويها من خلال القطع المعروضة في قاعاته المتعددة، إذ يوفر متجر المتحف الكثير من المعروضات التي تمكن الزوار من اختيار إحداها من بين مجموعة مميزة من القطع المستوحاة من قطع أخرى كانوا قد شاهدوها في إحدى قاعات العرض.

ومن هنا تصبح كل قطعة في المتجر مكملة للتجربة التي خاضها الزائر في المتحف من خلال الارتباط الوثيق بمجموعة القطع الفنية والأثرية المعروضة فيه، أو أعمال بتوقيع فنانين مشهورين من العالم مثل مجموعة «الفازات» باللونين الأبيض والأسود، بتوقيع المعمارية الراحلة زها حديد التي تتميز بتصميمها المجدول وحركتها الانسيابية، كما يقدم المتجر لزواره مجموعة من الهدايا المستوحاة من المعارض التي ينظمها المتحف بين فترة وأخرى.

كتب متنوعة

يشكّل متجر المتحف إحدى أضخم المكتبات الفنية والهندسية، ويضم مجموعة متنوعة وواسعة من الكتب ترصد العديد من الموضوعات الفنية والتراثية، كما يضم قسماً متخصصاً بالهندسة والمهندسين بمن فيهم المهندس الفرنسي جان نوفيل، وكتب عن إمارة أبوظبي، إلى جانب كتب أخرى عن التراث الثقافي والحضري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد كبير من الكتب الفنية، ودليل المتحف المتوفر بعدة لغات، والعديد من المنشورات عن المجموعة الدائمة لمتحف اللوفر أبوظبي.

في المحصلة، إن كل جولة في متجر المتحف تمكّن الزوار من اكتشاف عناوين متنوعة، إلى جانب مجموعة كبيرة من القطع المستوحاة من هندسة المتحف المعمارية وتحفه الفنية وفعالياته، فضلاً عن الأقسام الخاصة بالهدايا والتذكارات وكتب الأطفال والألعاب والتحف المنزلية والمجوهرات والعطور، وغير ذلك الكثير.

فريق

يفتح المتجر أبوابه خلال مواعيد زيارة المتحف من 10 صباحاً إلى 9 مساءً أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء، ومن 10 صباحاً إلى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، ويوجد فريق خاص لمساعدة المتسوقين والإجابة عن استفساراتهم.