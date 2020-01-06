القرية العالمية تمدد عرض الدخول المجاني للمربيات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تمديد العرض العائلي الخاص بالمربيات اللواتي يرافقن الأطفال، والذي يمكنهن من الدخول مجاناً إلى مجموعة مختارة من الوجهات والفعاليات المدفوعة، وذلك حتى نهاية الموسم الرابع والعشرين، حيث نال العرض الذي أطلقته الوجهة مؤخراً صدىً إيجابياً لدى العائلات خلال فترة الأعياد والإجازات المدرسية.

وكانت القرية العالمية، التي تعد الوجهة المثالية للعائلات والأطفال، أطلقت عرضاً عائلياً خاصاً بالتزامن مع موسم الأعياد والعطلات المدرسية، يوفر للضيوف فرصة قضاء يوم عائلي مثالي وزيارة الأجنحة المتعددة ومشاهدة العديد من العروض الرائعة وعيش تجربة ترفيهية وثقافية استثنائية.

وتعليقاً على تمديد العرض العائلي الجديد، قال مهند إسحاق، مدير تجربة الضيوف في القرية العالمية: «تتمحور نشاطات القرية العالمية بطبيعتها حول الأسرة وتوفير النشاطات الترفيهية والثقافية لها، وتمديد العرض الجديد لتمكين العائلات من الاستمتاع بأفضل عروض الترفيه العائلي والتسوق والتعرف على الثقافات العالمية. ونتطلع للترحيب بجميع ضيوفنا لعيش أفضل تجربة ترفيه عائلي في المنطقة والعالم».