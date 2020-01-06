وفاة الباحث المصري إبراهيم البحراوي

المصدر: القاهرة - مها سمير

ودّع الوسط الثقافي العربي، أمس، الباحث المصري د.إبراهيم البحراوي، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب قسم الدراسات العبرية، جامعة عين شمس، وأحد أشهر أساتذة الدراسات الإسرائيلية، عن عمر ناهز 76 عاماً. وولد الدكتور البحراوي في 1944، وحصل على الدكتوراه في أدب الحرب الإسرائيلي المعاصر من جامعة عين شمس 1972، وقد حاز الماجستير في الفكر الديني اليهودي من جامعة عين شمس 1969.

وكان البحراوي، أحد أشهر أساتذة الدراسات الإسرائيلية، وأصدر دراسة عن اتجاهات ومشاعر أسرى الحرب الإسرائيليين من خلال مقابلات أجراها معهم بالسجن الحربي المصري في حرب 1967 وحرب 1973، كما أصدر دراسة «تيارات الفكر الديني والعلماني المتصارعة في المجتمع الإسرائيلي».

وشغل البحراوي مناصب عديدة، منها عضوية اللجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة، وتوّج بجوائز كثيرة، منها :

جائزة الدولة التقديرية فـي الآداب 2009، وجائزة البحــــــوث الممتازة، بجامعـــة عين شمس عام 1994، وجائزة التفوق في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999.