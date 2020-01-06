«كلمات لتمكين الأطفال» تحتفل بيوم لغة برايل

المصدر: الشارقة- البيان

احتفلت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، ومفوضية مرشدات الشارقة، باليوم العالمي للغة برايل الذي يصادف 4 من يناير، حيث نظمت عدداً من الأنشطة والفعاليات والجلسات القرائية التي استضافها مقهى الراوي الثقافي، في واجهة المجاز المائية بالشارقة، ضمن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب.

جهود

ووزعت المؤسسة على المشاركين، ضمن الجهود التي تقودها من خلال مبادرة (أرى) التابعة لها، مجموعة من طبعات الكتب المكبرة، والمؤلفات المكتوبة بطريقة برايل إلى جانب الكتب الصوتية المتنوعة، وجمعت الأطفال وأولياء أمورهم في حلقات لقراءة القصص، وعدد من الألعاب الترفيهية.

وقالت آمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال: «نؤمن بحق التعلم والمعرفة للأطفال على اختلاف ظروفهم، ونسعى دائماً إلى دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالأخص المكفوفون، في مجتمعهم، ومن خلال تنظيم هذا النوع من الفعاليات نتيح المجال أمام الأجيال الجديدة للتعرف إلى طريقة برايل وكيفية مساندة أقرانهم المكفوفين وذوي التحديات البصرية».

وتابعت مدير مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال: «ننطلق في المؤسسة من رؤية واضحة واستراتيجية ثابتة، تتجسد في التأكيد على القراءة بوصفها واحدة من أهم أدوات النهضة المجتمعية».