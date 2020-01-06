قتيل في منزل نانسي عجرم بعد محاولة سطو مسلح

المصدر: بيروت - البيان

أفادت الوكالة الرسمية في لبنان بأن شخصاً ملثماً دخل فجر أمس الأحد إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم بقصد السرقة، وتبادل إطلاق نار مع زوج الفنانة، ما أدى إلى مقتل السارق، كما ترددت أنباء عن تعرض الفنانة لإصابة طفيفة.

وفي التفاصيل، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» فإن «شخصاً من مواليد 1989، وهو سوري الجنسية دخل ملثماً في محاولة لسرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة - كسروان (محافظة جبل لبنان)، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه، إلا أن الزوج تمكن كذلك من إشهار مسدس كان بحوزته، على الأثر جرى تبادل إطلاق نار بين الطرفين أسفر عن مقتل السارق على الفور».

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، لمباشرة التحقيق.

وكانت وسائل إعلامية تحدثت أن نانسي بدأت مؤخراً بالاعتذار عن الحفلات في خطوة مؤقتة لقضاء شهر يناير الجاري مع عائلتها.