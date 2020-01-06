«421».. ورش إبداعية متنوعة

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف معرض421 عن برنامجه الجديد لموسم الشتاء، والذي من المقرر أن يستمر من يناير إلى مارس 2020. ويحفل البرنامج بمجموعة متنوعة من المعارض وورش العمل والدورات القصيرة والفعاليات المصممة، لتوفير المزيد من فرص التعلم الإبداعي وتشجيع استكشاف موضوعات الفنون والتصميم.

ومن جهته، قال فيصل الحسن، مدير معرض421: «نسعى إلى إعداد وتقديم سلسلة من البرامج والفعاليات العامة، التي تسهم في إثراء المجتمع الإبداعي المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً».

وأضاف الحسن: «يشمل برنامجنا لموسم الشتاء افتتاح معرضاً جديداً بعنوان «التأرجح: سياقات عبثية» وهو معرض فردي للفنان الإماراتي هاشل اللمكي، وتحت إشراف القيّمة الفنية منيرة الصايغ».

وللمرة الأولى، يقدم معرض421 سلسلة من البرامج بعنوان سلسلة المشاركة المجتمعية للفنانين، والتي تقدم لأول مرة والمصممة لإتاحة فرص تعلم مباشرة أمام المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات.