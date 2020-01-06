«الحمرية للطفل» يختتم فعالياته

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم فرع دائرة الخدمات الاجتماعية في الحمرية فعاليات مهرجان الحمرية الثامن للطفل الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 19 إلى 30 ديسمبر من عام 2019، باستقطاب العديد من الزوار خلال فترة أيام انعقاد المهرجان.

وأكدت مريم ماجد الشامسي، مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية رئيس لجنة المهرجان، أن فعاليات المهرجان شهدت مشاركة 24 جهة حكومية وخاصة، كما ضم المهرجان 11 ركناً متمثلاً في ركـن «لننطلق نحو الفضاء» مبادرة لتشجيع الأطفال نحو توجه الدولة ضمن مشاريعها للفضاء، وكذلك ركن التسـامـح بعنوان «نتسامح لنبدع»، حيث تم تجسيد أهم معاني وقيم التسامح في نفوس الأطفال، كما تخلل المهرجان تنفيذ 30 ورشة وعملاً فنياً تؤصل قيــم التسامـــح وقيمـــه الوطنيـــــة.