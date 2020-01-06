«الأجنحة المتكسرة» في دبي أوبرا احتفاء بـ137 عاماً على ميلاد جبران

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي أوبرا، بالتعاون مع برودواي إنترتينمنت جروب، عن بدء عرض مسرحية «الأجنحة المتكسرة» للكاتب جبران خليل جبران، 17 الشهر الجاري، بمناسبة مرور 137 عاماً على ولادته، الذي يوافق يوم 6 يناير من عام 2020، وذلك احتفالاً بأهمية الأدب والشعر في توحيد الشعوب عبر الحدود والأجيال. وتقدم دبي أوبرا 137 زوجاً من المقاعد لحضور المسرحية، بتكلفة 137 درهماً إماراتياً للشخص الواحد أو 274 درهماً إماراتياً لشخصين.

وستستضيف دبي أوبرا في 17 و18 يناير الجاري عرضاً مميزاً لمسرحية «الأجنحة المتكسرة» الموسيقية المبنية على قصة سيرة ذاتية للكاتب اللبناني نُشرت في عام 1912 وتحمل الاسم نفسه. وكتب نص المسرحية الثنائي: نديم نعمان ودانا الفردان، وهي من إخراج برونا لاجان وإنتاج علي مطر وفي قيادة الأوركسترا جو دافيسون.

عرض أول

هذا وعُرضت المسرحية للمرة الأولى في مسارح «ويست إند» بلندن في أغسطس 2018، ثم حطت رحالها بعد ذلك في لبنان، مسقط رأس المؤلف، وحققت نجاحاً لافتاً خلال مهرجانات بيت الدين في يوليو 2019.

وقالت ليز كوبس، الرئيسة التنفيذية في برودواي إنترتينمنت جروب: يسرنا تنظيم أول عرض موسيقي شرق أوسطي حديث في دبي أوبرا في شهر يناير 2020. يقدم العرض تحفة فنية حظيت بإشادة دولية وتصور معاناة الهجرة والعلاقات بين الجنسين وأزمة الهوية، حيث نأمل أن يتعرف الجمهور على رائعة «الأجنحة المتكسرة» عن كثب.

تواصل

وعلق متحدث من دبي أوبرا: تهدف دبي أوبرا من تقديم عرض «الأجنحة المتكسرة» إلى تعزيز التواصل بين الشرق والغرب من خلال طرح قصة من الشرق الأوسط عبر أسلوب فني غربي، وتوحيد الثقافات والناس من خلال الموسيقى والفن.