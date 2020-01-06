مفاجأة حول جثث أسرة كاملة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت التحريات المبدئية، في واقعة العثور على 7 جثث لأشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم في مصر وجود شبهة جنائية، لوجود آثار طعنات متفرقة بالجثث.

وتم العثور على جثث أسرة كاملة بعزبة "علي" التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "حسني سعد أحمد حسن" 39 عامًا، وزوجته "رنا محمد شحتة"، وأنجاله "عماد، مسعد، عبدالرحمن، محمد" ووالدة المجني عليه الأول "زينب عبدالعال عطية"، وتبين وجود آثار طعنات متفرقة بالجثث ، وفقاُ للصحف المصرية.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث البشع.