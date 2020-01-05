بالفيديو..ناقة تعانق مالكها بعد غياب 10 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي الاعجاب لمواطن سعودي وناقته وهي تعانقه بعد غيابه عنها لمدة 10 ايام.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية كشف المواطن السعودي حسن مشعان الشملانى، سر عناق ناقته له يوميًا وإن مقطع الفيديو الذي وثقه صديقه المصور طلال اليحيا، ما هو إلا جزء من حكاية طويلة بدأت منذ 5 سنوات في قرية عريجا، على بعد 20 كلم شرق حائل.

وأكد الشملانى، أن عناق ناقته يحدث معه وأبنائه دون غيرهم.