«السمالية الربيعي» يختتم أسبوعه الثالث

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت، أول من أمس، فعاليات الأسبوع الثالث لملتقى السمالية الربيعي، والذي ينظمه نادي تراث الإمارات، وتتواصل الفعاليات إلى التاسع من يناير الجاري، وذلك بهدف تعريف الطلاب طرائق «السنع» الإماراتية وتعزيزها في نفوس الأبناء، وزرع حب التراث لديهم.

وشهدت الفعاليات ورشاً تراثية وفنية عدة، كالحرف اليدوية (الغزل، السدو، التلي والقراءة والرسم)، فيما استقطبت الفعاليات عدداً من الطلاب وممثلي وسائل الإعلام الذين تعرفوا إلى الأنشطة والمعالم واستمتعوا بالأجواء التراثية والترفيهية في مختلف أجنحة المهرجان، والتعرف إلى الحياة البرية للجزيرة التي تعد محمية طبيعية للكثير من الحيوانات كالغزلان والنعام والطيور النادرة التي تم التعرف إليها.