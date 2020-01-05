10 سنوات من التفرد

المصدر: دبي - البيان

10 سنوات من التميز والتفرد العالمي..ذاك هو العنوان الأبرز الذي يتوج به «برج خليفة»، احتفاله بهذه الأيام، بمناسبة مرور عقد على تدشينه، إذ نجح في ترسيخ مكانته معلماً دولياً متميزاً يجتذب السياح وصناع الإبداع والمتطلعين إلى مشاهدة أبرز الأيقونات العالمية، حيث يتهافت إليه الزوار من كل حدب وصوب، بما يمثله من فخامة معمارية وقيمة حضارية. وقد احتفى برج خليفة أمس، بالمناسبة عبر فعاليات متنوعة شملت عروضاً ضوئية متفردة على واجهته.. وترافق ذلك مع أنشطة متنوعة طبعتها الفرحة أقيمت على ضفاف نافورة دبي.