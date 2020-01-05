محمود التركي يغني في «القرية العالمية»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحيا الفنان محمود التركي مساء أول من أمس، حفلاً موسيقياً متميزاً ضمن حفلات الموسم 24 التي تقيمها «القرية العالمية» هذا العام المخصصة للمطربين العرب، تحت شعار «عالم من الذكريات تبقى في البال»، والتي تحمل في فكرها الجديد روح الشباب، حيث يقام في هذا الموسم تسع حفلات، بينها ست حفلات لمطربين مخضرمين.

ويعد الفنان محمود التركي أحد أشهر نجوم الغناء الشباب، وقدم خلال حفله في القرية العالمية أشهر أغانيه ومنها أغنية «حبيب قلبي» و«عينك على قلبك» و«توكع ع الجرح» و«انت فرحتي» و«ريحة هلي» والعديد من الأغاني.

واشتهر النجم الموهوب بأغنية «تعال أشبعك حب» التي أداها مع علي جاسم ومصطفى العبدالله، ولاقت جماهيرية واسعة في العالم العربي، حيث بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 500 مليون مشاهدة خلال سنة منذ إطلاقها.