أهم أحداث فلكية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشهد العام الحالي العديد من الأحداث الفلكية المميزة، أهمها ثلاثة أخسفة للقمر وكسوفان للشمس إضافة إلى عدة زخات للشهب، واقتران مميز في 21 ديسمبر المقبل بين كوكبي المشتري وزحل.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي بالنسبة لكسوفي الشمس، فسيكون الأول يوم 21 يونيو المقبل، وهو كسوف حلقي، وسيشاهد من سلطنة عمان واليمن وأجزاء بسيطة من السعودية، في حين سيشاهد الكسوف جزئياً من باقي الدول العربية، وبالنسبة للمناطق التي ستشاهد الكسوف حلقياً فهي عبارة عن شريط ضيق يبدأ من غرب اليمن مروراً بجنوب صنعاء، ثم يدخل الربع الخالي في السعودية في منطقة نائية يصعب الوصول إليها، ثم يدخل سلطنة عمان ويشاهد من مناطق واسعة ومأهولة هناك.

أما خسوفات القمر، فالخسوف الأول هو خسوف شبه ظل جزئي سيحدث يوم 10 يناير الجاري، وسيخسف من القمر ما نسبته 90% من قرصه، والخسوف الثاني هو خسوف شبه ظل جزئي أيضاً، وسيحدث يوم 5 يونيو المقبل، وسيخسف من القمر ما نسبته 58% من قرصه. أما الثالث فهو أيضاً خسوف شبه ظل جزئي سيحدث يوم 5 يوليو المقبل، وسيخسف من القمر ما نسبته 37% من قرصه.

ومن ضمن الأحداث الفلكية المميزة عام 2020 هو اقتران كوكب المشتري مع كوكب زحل يوم الإثنين 21 ديسمبر المقبل في الساعة 1:22 ظهراً بتوقيت غرينتش، والاقتران بشكل مبسط هو وقوع جرمين بالقرب من بعضهما البعض كما يرى ظاهرياً من الأرض ويحدث اقتران المشتري مع زحل كل 20 سنة تقريباً، ويمكن النظر إليهما إلى جهة الغرب بعد غروب الشمس بنحو نصف ساعة، حيث يرى جرمان لامعان شبه متلاصقين، الألمع هو كوكب المشتري والآخر هو كوكب زحل.