فيديو: مراسم دفن وتشييع الراحلة نجوى قاسم في قريتها بلبنان

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

وصل جثمان الإعلامية اللبنانية الراحلة نجوى قاسم إلى لبنان، وسيتم تشييعها ودفنها في قرية جون بجبل لينان. وكانت شبكة "العربية" و"العربية الحدث" قد نعت الإعلامية الراحلة التي وافتها المنية صباح الخميس الماضي في منزلها في دبي.

وأصدر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، بياناً أوضح فيه أن نتائج فحص الطب الشرعي أظهرت أن الفقيدة نجوى قاسم توفيت وفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية.

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  • وفاة نجوى قاسم،
  • لبنان
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