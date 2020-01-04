حسابات النجوم تتزين بأمنيات 2020

المصدر: دبي ـ غسان خروب

عام حافل ودعه نجوم الفن والغناء العرب، على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين استقبالهم للعام الجديد، بأشكال وظروف مختلفة.

حيث احتفل كل واحد منهم به على طريقته الخاصة، بعضهم مع عائلاتهم، وآخرون اغتنموا الفرصة للقاء أصدقائهم، محولين في الوقت نفسه مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات ليعبروا من خلالها عن أمنياتهم للعام الجديد، الذي تمنوا أن يكون «عام خير وسعادة».

وداعين أن «يحمل الحب والفرح للجميع» «البيان» جالت بين مواقع النجوم ورصدت لحظات وداعهم لعام مضى، واستقبالهم لواحد جديد، وكانت البداية مع الفنانة الإماراتية أحلام والتي اختارت قضاء إجازة رأس السنة الميلادية في أحضان جبال فرنسا، وبرغم أجواء الثلج الباردة، فقد حرصت على تهنئة جمهورها بحلول العام الجديد.

وذلك عبر عدد من الصور والمقاطع المصورة، التي نشرتها على «انستغرام» يظهر فيها أيضاً زوجها مبارك الهاجري. وعلقت عليها بالقول: «الله لا يحرمني منك ولا يفرقنا، ويحفظ لنا عيالنا، وأحلى إجازة وطاقة إيجابية»، وفي مقطع آخر، توجهت أحلام بالتهنئة إلى جمهورها، بحلول العام الجديد. وكتبت: «حبيبتي 2020، أريد أن أكون صديقتك المقربة، وأريد أن تحبيني أكثر وحدة بالعالم».

وأضافت: «كل عام وأنتم بخير، ويا رب 2020 تحبكم مثل ما بتحبني». من جانبها، عبرت الفنانة بلقيس عن تفاؤلها بالعام الجديد، من خلال تغريدة قالت فيها:

«الطموح لا يقف بوجهه شيء عندي، سأصل هناك بإذن الله في الوقت المناسب، 2020 سيكون عاماً مثمراً وفيه قفزات نوعية إن شاء الله». بينما استقبل الفنان الكويتي داوود حسين العام الجديد، وهو على فراش المستشفى.

حيث اضطر إلى التزامه بعد مروره بوعكة صحية، وكتب معلقاً: «الحمد لله أنهيت 2019 بالنجاة من العارض الصحي، بفضل الله تعالى، ووجود إنسان يحب عمله ويملك كاريزما إنسانية رائعة، الدكتور بدر المهدي، في مستشفى مبارك، قسم القلب، شكراً من القلب الذي عالجته».

مقطع تذكاري

بمقطع مصور يمكن وصفه بـ«التذكاري»، لخصت الفنانة المصرية ليلى علوي جميع أنشطتها الفنية والاجتماعية ضمت أيضاً صوراً من عطلاتها داخل وخارج مصر، خلال العام المنصرم، حيث قامت علوي بنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة إياه برسالة تهنئة بحلول العام الجديد، متمنية بأن يكون أكثر سعادة على الجميع.

حيث كتبت: «في 2019 كان هناك احتفالات ومناسبات كتيرة سعيدة، حضرتها وساعدني فيها فريق كبير جدا، أشكر كل الذين ساعدوني في ذلك وان شا الله 2020 تكون سنة حلوة وسعيدة علينا جميعاً».

يذكر أن ليلى علوي، غابت خلال العام الماضي عن تقديم أعمال فنية جديدة، ولا تزال تنتظر استكمال تصوير فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر» للمخرج محمد أمين، وتشاركها البطولة الفنانة زينة.

أما الفنانة حلا شيحة، فقد شاركت جمهورها أمنياتها في العام الجديد، وكتبت:

«2020 تعالي، وأحضري معك السعادة والحب والمعنى الحقيقي للحياة، النجاح والكثير من الضحك، والقليل من الخوف، وابعدي عني الطاقات السلبية، فقط يبقى الأشخاص الإيجابيون الذين سيضيفون لحياتي قيمة كبيرة».

وبخلاف الآخرين فقد استقبلت بشرى العام الجديد بـ«البيجاما»، حيث نشرت صورتها على موقع «انستغرام»، وهي تجلس على طاولة المطبخ، وعلقت عليها قائلة: «ثاني يوم في السنة الجديدة، وإحساس البيجاما لا يقاوم.. بفكر اتزوج واجلس في البيت».

من جانبها، أكدت الفنانة نانسي عجرم، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنها حققت إنجازات مهمة وكثيرة خلال العام الماضي.

مبينة أن من بين تلك الإنجازات، ابنتها الثالثة «ليا»، التي وصفتها بأنها «كل شيء جميل في حياتها»، علماً أن نانسي كانت قد أحيت حفل السنة الميلادية في العاصمة أبوظبي، كما تستعد اليوم لتطل في الموسم الثالث من برنامج «ذا فويس كيدز»، إلى جانب عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

يقال أن «الصدفة خير من ألف ميعاد»، وهو ما حدث تماماً مع الممثلة الهندية انوشكا شارما وزوجها فيرات كولي، التي نشرت على حسابها في «انستغرام» صورة تجمعهما مع الممثل فارون داوان، وصديقته نتاشا دلال، خلال قضائهما لإجازة وعطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، في سويسرا، وأوضحت أنوشكا شارما، بأن اللقاء في سويسرا تم صدفة، وأنها كانت سعيدة بذلك.

مسلسل

بينما نشر الفنان جورج وسوف، على انستغرام صورة تجمعه مع أبنائه جورج جونيور وحاتم، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده. مرفقاً إياها بتعليق طريف، قال فيه: «جيد أنهم وضعوا شمعة واحدة، حتى لا يفضحوا عمري».

وبعيداً عن احتفالات العام الجديد، نشر الفنان السوري تيم حسن، عبر حساباته الكليب الدعائي لمسلسل «العميد»، وهو من تأليف وإخراج باسم السلكا، حيث لقي تفاعلاً كبيراً من جمهوره، لا سيما وأن تيم حسن يظهر فيه بصورة مختلفة تماماً عن شخصيته في مسلسل «الهيبة».

فيما يبدو «العميد» أشبه بقصة غامضة، حيث يؤدي فيه تيم حسن دور أستاذ جامعي، علماً بأن المسلسل يتوزع على 12 حلقة فقط، ويشارك في بطولته أيضاً فادي صبيح وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي وقاسم ملحو، وغيرهم.