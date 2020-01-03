تسرق زوجها وتقيد نفسها بالحبال: لصوص سرقونا يا حبيبي

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية، في كشف ملابسات بلاغ تاجر لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، يفيد أنه أثناء عودته لمنزله عثر على زوجته مقيدة بالحبال بإحدى غرف الشقة، واكتشافه سرقة مبلغ 430 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية.

وبسؤال الزوجة قالت إنه أثناء تواجدها بالمنزل حضر لها شخص مجهول، وطلب منها فتح باب الشقة لتسليمها مبلغاً خاصاً بزوجها، ولدى قيامها بفتح الباب تعدى عليها بالضرب دون إصابات، واقتيادها لداخل الشقة والاستيلاء على المسروقات وهرب.

وبحسب صحيفة اليوم السابع فقد توصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة الزوجة اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع شقيقها "عامل - مقيم ببرج العرب بالإسكندرية"، بدافع الانتقام من زوجها لوجود خلافات بينهما، حيث نجحت الشرطة في ضبط شقيقها، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشراك مع شقيقته.