شاهد.. مصانع في المدن لانتاج الخضروات باليابان بدل الأراضي الزراعية في الأرياف

المصدر: البيان الإلكتروني

تزدهر "مصانع الخضروات" في مدن اليابان لتحل محل الأرياف والأراضي الزراعية.

كل شيء يتم داخل بيت زجاجي، في قاعة معقمة، ونظام آلي يتعامل مع الخضروات، التي نمو مع مرور الوقت، حسبما يبينه الفيديو الذي وثقته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتسمح هذه التقنية بإنتاج كميات كبيرة من الخضروات في مساحة صغيرة، وهي ضرورة حتمية في بلد مثل اليابان يعاني من نقص المساحات الزراعية، كما أن نقص العمالة يجعل هذا النوع من الزراعة خيارا استراتيجياً.

ويقول شينجي إينادا، مالك أحد البيوت الزراعية: في البداية كان من الصعب تسويق مثل هذه المنتجات، ولكن بعد تمكننا من تكوين علامتنا، التي جذبت الزبائن سارت الأمور على أحسن ما يرام، كوننا ننتج نوعيات بسعر موحد طوال العام، كذلك انتاجنا ليس فيه فاقد كونه يحفظ لمدة طويلة، ما يرفع ايراداتنا.

يذكر أنه يوجد في اليابان حوالي 200 مصنع لإنتاج الخص فقط.

شاهد.. مصانع في المدن لانتاج الخضروات باليابان بدل الأراضي الزراعية في الأريافhttps://t.co/6ANj30mj1e#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/aIkD3cex4n — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 3, 2020