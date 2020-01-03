أكبر مهرجان ليغو في ضيافة «فستيفال سيتي مول» 8 الجاري

المصدر: دبي - غسان خروب

أكثر من مليون شخص شهدوا عروض «تخيّل»، منذ لحظة إطلاق دبي فستيفال سيتي مول لها حتى اليوم، وأصبحت مع مرور الوقت واحدة من أبرز الفعاليات التي تشهدها دبي يومياً.

وتزامناً مع دورة مهرجان دبي للتسوق الـ25، يستعد فستيفال سيتي مول لإطلاق أكبر مهرجان ليغو في الشرق الأوسط، وذلك في 8 الجاري، إذ سيشهد زوار المول عرض ليغو نينجاغو، ثلاثي الأبعاد، الذي يروي قصة أبطال الليغو بشكل لم يسبق له مثيل، فيما سيكون هذا العرض أول عروض «تخيّل» بمحتوى ترويجي مخصص لعلامة تجارية.

ويعد «ليغو نينجاغو» أحد العروض الأكثر شعبية بين الأطفال في الإمارات والشرق الأوسط، وهو يعرض على قناة «كرتون نتورك» باللغتين الإنجليزية والعربية منذ 9 أعوام حتى الآن. زوار دبي فستيفال سيكون بإمكانهم أيضاً الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستنطلق احتفالاً بهذه المناسبة. خلال فترة مهرجان ليغو، يمكن لزوار دبي فستيفال وأطفالهم اكتشاف ساحات ليغو السبع، كما يمكنهم لقاء شخصياتهم المفضلة، في المكان ذاته، والتفاعل معها.