نجوى قاسم تتصدر غوغل تريند وتويتر

المصدر: البيان الإلكتروني

رحلت عن عالمنا اليوم الإعلامية اللامعة نجوى قاسم، مذيعة قناة العربية، في منزلها بدبي، عن عمر ناهر 52 عاماً، بشكل مفاجئ جراء إصابتها بسكتة قلبية على الأرجح.

ونزل الخبر كالصاعقة على الإعلاميين ومحبي الإعلامية الراحلة، وسرعات ما تصدر اسم نجوى قاسم، قائمة مؤشرات البحث في غوغل.

كما تصدر وسم #نجوى_قاسم موقع التدوينات القصيرة تويتر وعبر رواده عن صدمتهم من الوفاة المفاجئة للإعلامية الكبيرة داعين لها بالمغفرة والرحمة.

وقال أحد المغردين "وأنا أقرأ نبأ وفاة #نجوى_قاسم مرت ببالي رواية "طيور أيلول" لاميلي نصرالله، فوددت ربط نعيها بكلمات منها: "كلما صفقت قدماي فوق أرصفة الأسفلت المائع، في شوارع المدينة، يزداد قرع الطبول في أذني، طبول غربتي الدائمة" راففتها السلامة في طريق العودة إلى ديارها، #لبنان"

وقال آخر "صدحت بصوت الحق في كل الأحداث وآخرها الثورة السودانية، اللهم اغفر لها وارحمها واجعل الفردوس الأعلى منزلها اللهم شفعنا فيها يا رب العالمين اللهم وانها نزلت بك وانت خير منزول به فاغفر لها وارحمها".