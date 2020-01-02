شاهد.. مذيعة العربية تنفجر بالبكاء لحظة إعلان وفاة نجوى قاسم

انفجرت ضحى الزهيري مذيعة قناة العربية الحدث وهي تعلن خبر نعي الإعلامية نجوى قاسم التي فارقت الحياة اليوم إثر إصابتها بنوبة قلبية.



وأعلنت الزهيري الخبر ولم تتمالك نفسها فانهارت بكاءً مباشرة على الهواء.

وكانت قناة العربية التلفزيونية قد قالت إن الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم توفيت صباح اليوم الخميس في منزلها في دبي عن عمر ناهز 52 عاما.

ونعت القناة بموقعها على الإنترنت المذيعة الراحلة قائلة إنها بدأت "مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

ولم تذكر القناة سبب الوفاة أو موعد ومكان مراسم الدفن، فيما قالت وسائل إعلام لبنانية إن نجوى توفيت إثر نوبة قلبية.

وكان آخر ما نشرته الراحلة على تويتر يوم 31 ديسمبر تسجيل مصور لاحتفالات العام الجديد في دبي مصحوبا بتعليق "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

ونعاها عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والمثقفين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الشاعر اللبناني زاهي وهبي والمذيع السوري مصطفى الآغا وكذلك مالك الروقي مدير أخبار قنوات (إم.بي.سي) في السعودية.