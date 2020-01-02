ماذا قالت نجوى قاسم عن الإمارات؟

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت صباح اليوم الإعلامية نجوى قاسم، داخل شفتها، وبحسب المعلومات الأولية فإن سبب الوفاة هو سكته قلبية.

وكانت نجوى قاسم قد كتبت على حسابها في تويتر مهنئة الإمارات في العيد الوطني 49 "هذا البلد سمح لي بتحقيق أحلام كثيرة، أعطاني الأمن والأمان، أنسى إقفال سيارتي أو بيتي أحياناً ولا أهتم، تعلمت كيف توضع قوانين ويلتزم بها الجميع، تعلمتُ النظام، سمح لي بأن استثمر وقتي كما يجب لا أن يضيع في الزحمة والفوضى. كل الحب في #العيد_الوطني_49 للإمارات.

ونعت شبكة قنوات العربية والحدث الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي.

هذا البلد سمح لي بتحقيق احلام كثيرة،

اعطاني الامن والامان، انسى اقفال سيارتي او بيتي احياناً ولا اهتم، تعلمت كيف توضع قوانين ويلتزم بها الجميع،تعلمتُ النظام، سمح لي بأن استثمر وقتي كما يجب لا ان يضيع في الزحمة والفوضى. كل الحب في #العيد_الوطني_49 للامارات 🇦🇪 — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) December 1, 2019

وجاء في بيان النعي: "وإذ تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث" الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".