شاهد .. العربية والحدث تنعيان الإعلامية نجوى قاسم

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت شبكة قنوات العربية والحدث الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي.

وجاء في بيان النعي: "وإذ تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث" الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

وكانت قد توفيت صباح اليوم الخميس الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، إثر تعرضها الى نوبة قلبية.