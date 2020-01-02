تركي الدخيل ينعى الإعلامية نجوى قاسم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نعى تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، الإعلامية نجوى قاسم التي توفيت اليوم في منزلها بدبي.

وقال الدخيل في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون"

كلمات دالة:
  • نجوى قاسم،
  • تركي الدخيل،
  • مذيعة،
  • قناة العربية
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