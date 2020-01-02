تركي الدخيل ينعى الإعلامية نجوى قاسم

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، الإعلامية نجوى قاسم التي توفيت اليوم في منزلها بدبي.

وقال الدخيل في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون"

وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/hD41LBk8mK — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) January 2, 2020