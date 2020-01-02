وفاة مذيعة "العربية" نجوى قاسم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.

وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".

وقالت قناة العربية، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، الزميلة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي.

وتعد نجوى قاسم من أشهر المذيعات العربيات وغطت على مدى سنوات طويلة أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاماً لحساب تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

وفي عام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة "أريبيان بزنس"، و حصلت في عام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.