شاهد.. حريق في حديقة حيوانات بألمانيا يتسبب في نفوق عشرات الحيوانات

المصدر: البيان الإلكتروني

نشب حريق هائل في حديقة للحيوانات في ألمانيا وتسبب في نفوق عشرات الحيوانات خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بينها الغوريلا ماسا الأكبر سنا في أوروبا ( 48 عاما).

وقالت حديقة حيوانات كريفيلد الواقعة شمال غرب ألمانيا في بيان على صفحتها الرسمية على الفيسبوك إن "أسوأ مخاوفنا أصبحت حقيقة... لا توجد حيوانات ناجية من الحريق بجبلاية القرود".

ولا تعرف لحد الساعة أسباب نشوب الحريق، فيما افترض عضو من جمعية رعاية الحيوان الألمانية جيمس بروكنر بأن تكون الألعاب النارية التي استخدمت خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية هي السبب، وفق "يورونيوز".

وقال "إذا تسببت الألعاب النارية بالفعل في نشوب حريق، فسيكون هذا دليلا رهيبا على العواقب المأساوية لاستخدام الألعاب النارية دون مراقبة".

وأضاف "هناك حاجة ملحة لتوفير مناطق وقائية تحظر فيها الألعاب النارية الخاصة بليلة رأس السنة الجديدة" خاصة بالنسبة للمناطق التي تعيش فيها الحيوانات بما فيها الحدائق.

وكان الجزء الذي نشب فيه الحريق والبالغ ألفي متر مربع يضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الشمبانزي و الأورانغوتان (إنسان الغاب) وقوارض والطيور، وفقا للموقع الرسمي لحديقة كريفيلد.

وتتربع الحديقة على مساحة 13 هكتارا، وتضم أزيد من 220 نوع من الحيوانات والفصائل المختلفة، ويبلغ معدل زوارها حوالي 380 ألف زائر سنويا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور توثق لحظات نشوب الحريق الهائل.

شاهد.. حريق في حديقة حيوانات بألمانيا يتسبب في نفوق عشرات الحيواناتhttps://t.co/TZ75YJvXPy#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/j77d0uRBcq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 1, 2020