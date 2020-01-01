توقع ولادة 392 ألف طفل في أول يوم من 2020

المصدر: وام

احتفلت الأمم المتحدة اليوم " الأربعاء" بالميلاد المتوقع لنحو 392 ألف طفل في جميع أنحاء العالم في اليوم الأول من العام الجديد، لكنها لفتت الانتباه في الوقت نفسه تجاه عدد المواليد الجدد الذين يموتون قبل سن الخامسة رغم ما تحقق من تقدم في إنقاذ الأطفال.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " في بيان أنه بينما انخفض عدد الأطفال الذين يموتون في العالم دون سن الخامسة بمقدار أكثر من النصف خلال العقود الثلاثة الماضية فإن هناك بطئا في التقدم حيال حديثي الولادة .

وأوضحت أنه في عام 2018 بلغ عدد حديثي الولادة الذين توفوا في شهرهم الأول 2.5 مليون شخص، بما في ذلك ثلثهم في يومهم الأول من حياتهم ومات معظمهم لأسباب يمكن الوقاية منها.

ولفتت " يونيسف " إلى أن الأطفال الذين يموتون في الشهر الأول مثلوا 47% من جميع الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في عام 2018 مقارنة بـ 40% في عام 1990 بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ودعت المنظمة إلى حماية أفضل ورعاية طبية أفضل للأمهات والأطفال حديثي الولادة، مشيرة إلى أن الهند تتصدر ترتيب الدول التي ستشهد أكبر عدد من المواليد اليوم الأربعاء، حيث يتوقع ولادة 67 ألفا و385 طفلا .

وتوقعت " يونيسف " أن تحتل الصين المرتبة الثانية بـ 46 ألفا و299 طفلا ثم نيجيريا بـ 26 ألفا و39 طفلا، تليها باكستان ثم إندونيسيا والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا .



