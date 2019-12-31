ساموا أول دولة في العالم تستقبل 2020

المصدر: وكالات

استقبلت دولة ساموا العام الجديد كأول دولة في العالم.

ودخلت دولة نيوزيلندا رسميا عام 2020 بعد دولة ساموا الواقعة في المحيط الهادئ، لتكون بذلك ثاني دولة في العالم تستقبل رأس السنة الميلادية والعام الجديد 2020.

وتم إطلاق الألعاب النارية بمناسبة استقبال العام الجديد في سماء العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون.

ووفقًا لمحطة TVNZ المحلية، أضاء برج سكاي Sky Tower بـ3500 من أضواء الليزر، والتي تطلبت طنين اثنين من المعدات و14 كيلومترا من الكابلات.

كما انطلق عرض ضوئي على جسر ميناء أوكلاند إلى جانب عرض الألعاب النارية.

وأتت نيوزيلندا كثاني دولة تستقبل 2020 بمدينة أوكلاند ثم مدينة سيدني في أستراليا، في ظل تقديرات باحتشاد نحو مليون شخص في الجزء الأمامي من ميناء سيدني الشهير لمشاهدة عرض الألعاب النارية، وهو أحد أكبر الاحتفالات في العالم.