يقتل والديه .. ويبلغ الشرطة

عثرت الشرطة بمدينة روستوك، شمال ألمانيا، على رجل وامرأة مقتولين، في شقتهما، وذلك بعد أن كان ابنهما البالغ من العمر 39 عاما قد اعترف للشرطة في وقت سابق بقتلهما.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في المدينة، اليوم الثلاثاء، إن الرجل الألماني حضر اليوم لدى الشرطة في نحو الساعة التاسعة صباحا وأكد أنه قتل والديه، مما جعل رجال الشرطة يذهبون للشقة التي وصفها لهم، والواقعة بحي ديركوف، حيث عثروا على القتيلين اللذين تظهر عليهما آثار طعنات السكين.

ولم يعرف سن الوالدين حتى الآن، ولكن من المؤكد أنهما والدا الرجل البالغ من العمر 39 عاما.

أكدت الشرطة أنها تحفظت على الرجل.