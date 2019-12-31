تعرف على أفضل الأماكن غير المزدحمة لقضاء رأس السنة في دبي

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تستعد إمارة دبي الليلة لاحتفالات ستبهر بها الجمهور والعالم، ومع توافد عدد كبير من الزوار والسياح من مختلف أقطار العالم، من المتوقع أن تشهد أبرز الوجهات مثل برج خليفة وبرج العرب وأتلانتس وغيرها ازدحاماً كبيراً، ولكن المدينة الساحرة تزخر بأماكن متعددة يمكن للجمهور التنقل إليها للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية بعيدا عن الازدحام لاسيما مع إغلاق الطرق وحركة المرور.

ومن أبرز هذه المناطق نذكر:

السطوة

تقع منطقة السطوة في بر دبي، وهي من المناطق التي يسهل الوصول إليها ليلة رأس السنة، وتنتشر فيها مطاعم بأسعار منخفضة كما توفر فرصة مشاهدة عروض الألعاب النارية في برج خليفة على طول الطريق خاصة أمام مسجد بلال بن رباح.

حديقة بحيرة القوز

تعتبر القوز منطقة صناعية عامة وبالتأكيد لن يخطط الكثيرون لزيارتها ليلة رأس السنة، مع أنها توفر إطلالة رائعة على برج خليفة في المنطقة الخضراء. وتفتتح الحديقة لغاية منتصف الليل في أيام العطل الرسمية ويسهل الوصول إليها عبر شارع الخيل وشارع الميدان.

رأس الخور

تشتهر المنطقة باحتضانها لمنتزه الحياة البرية، وهي منطقة هادئة توفر أيضا إطلالة رائعة لأفق دبي. ويقدم مرسى كريك مارينا في ميناء خور دبي مشاهدة قريبة للألعاب النارية في برج خليفة وجميرا.

ميدان

القيادة على طول الطريق المؤدي إلى ميدان توفر إطلالة على مناظر خلابة لأفق دبي. قد سيارتك في اتجاه فندق الميدان واختر مساحة معزولة توفر مشاهدة قريبة لبرج خليفة.

منطقة دبي للتصميم

يحتوي الحي الأكثر حداثة في دبي على الكثير من الأماكن الممتعة لقضاء رأس السنة منها المحلات والمقاهي والمطاعم. كما يوفر إطلالة رائعة على أفق طريق الشيخ زايد وبرج خليفة.

ونظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الحي يضم مجمعات للمكاتب، فستكون المنطقة مكانًا أكثر هدوءًا لمشاهدة العد التنازلي لعام 2020 - ولن تضطر لمغادرة مواقف السيارات لمشاهدة كل شيء.

فيري دبي:

توفر رحلات فيري دبي والتاكسي المائي فرصة الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية.

تنطلق الرحلات اليوم من الساعة 9:30 مساء وتنتهي في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فيما تنطلق رحلات الباص المائي والعبرة من الساعة 10:30 مساءً وتنتهي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل..