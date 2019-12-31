السعودية تستقبل توأماً سيامياً من موريتانيا لدراسة إمكانية فصلهما

المصدر: واس

وصل إلى مدينة الرياض في السعودية أمس التوأم السيامي الموريتاني "محمد وفضيل" تقيو بلعيد برفقة عائلتهم، ونُقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني تنفيذًاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.



وقدم والد التوأم تقيو بلعيد باسمه شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تبنيهم حالة طفليه وأوضح أنه علم بقبول علاج طفليه عن طريق سفارة المملكة في نواكشوط. وقال أن إجراءات نقل التوأم للرياض تمت بيسر وسهولة.



ويعد هذا التوأم الحالة 108 التي وردت من 22 دولة جرت دراستهم في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم، وفي حالة استقر الرأي الطبي على إجراء عملية الفصل لهما فسوف تصبح هذه هي الحالة رقم 49 في واحدة من أكبر برامج عمليات فصل التوائم السيامية في العالم.