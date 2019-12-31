مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الممثل ونجم التلفزيون المكسيكي الشهير سيباستيان فيرات، بعد صراع طويل مع عدوى أصيب بها من لحم خنزير ملوث.

وتوفي فيرات عن عمر ناهز 41 عاما، يوم أمس الأول الأحد، عقب معركته الطويلة مع مرض خطير عرّفته وسائل الإعلام المحلية باسم مرض الكيسات المذنبة، أو العدوى الطفيلية المهاجمة للدماغ أو العضلات أو الأنسجة الأخرى.

ووفقا للتقارير، فإن الممثل الذي اشتهر بأدواره في مختلف الأعمال التلفزيونية الدرامية، أصيب بالعدوى القاتلة بعد تناوله لحم خنزير فاسد.

وبحسبما ورد، فإن فيرات دخل في غيبوبة استمرت لعدة أشهر في المستشفى، قبل أن يستسلم في الأخير للعدوى، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

ورغم إمكانية الإصابة بمرض الكيسات المذنبة عن طريق تناول لحم خنزير فاسد، إلا أن الحالة المرعبة هي في الواقع نتيجة لطعام أو شراب ملوث ببيض الدودة الشريطية الذي ينتقل من براز الشخص المصاب بالديدان البالغة، وفي بعض الحالات، تصاب الخنازير بالعدوى عن طريق أكل بيض الدودة الشريطية.

ويقع تضمين مرض الكيسات المذنبة في قائمة منظمة الصحة العالمية لما يسمى "الأمراض المهملة"، وهي مجموعة من الأمراض التي تسود غالبا في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية وتؤثر على "السكان الذين يعيشون في فقر مدقع، ودون صرف صحي ملائم، وفي اتصال وثيق مع ناقلات الأمراض المعدية والحيوانات المنزلية".