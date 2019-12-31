القرية العالمية تستهل حفلات العام الجديد 3 يناير

المصدر: دبي - البيان

كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن استضافتها النجم الشاب محمود التركي لإحياء الحفل الأول لعام 2020 على المسرح الرئيس يوم الجمعة 3 يناير المقبل، ابتداءً من الساعة 9 مساءً، الذي سيكون ضمن احتفالات الوجهة برأس السنة الجديدة.

باقة

وسيؤدي محمود التركي، الذي يُعدّ من أشهر نجوم الغناء الشباب في الخليج، باقة من أجمل أغانيه على المسرح الرئيس في القرية العالمية، بما في ذلك «ما أعوفك» و«رحت زعلان» اللتان اشتهر بهما في بداياته الفنية عام 2013-2014، وغيرها.

واشتهر النجم الموهوب بأغنية «تعال أشبعك حب» التي أداها مع علي جاسم ومصطفى العبد الله.

ولاقت جماهيرية واسعة في العالم العربي، حيث بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 500 مليون مشاهدة خلال سنة من إطلاقها بينما تشهد أغنيته الأخير «ضمني ضمني» شعبية كبيرة في الوطن العربي.

نخبة

ويأتي حفل التركي ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، وكانت القرية العالمية أعلنت عن استضافتها نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم، إذ يستضيف المسرح الرئيس حفلاً غنائياً كل يوم جمعة من الموسم الرابع والعشرين في التاسعة مساء.