حمدان بن زايد يتفقد مهرجان ليوا الدولي 2020

المصدر: الظفرة - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مهرجان ليوا الدولي 2020 الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتستمر فعالياته حتى العاشر من يناير المقبل.

واستهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الزيارة بتفقد قرية ليوا التراثية، وزار سموه ممشى ليوا ومنطقة ليوا لاند المخصصة لأفراد العائلة، إلى جانب منطقة الأطعمة والمأكولات الشعبية والقسم الخاص بألعاب الأطفال.

كما شملت جولة سموه المرافق الترفيهية والتراثية، واطلع سموه على أهم التجهيزات والخدمات المقدمة للزوار والمشاركين، وكذلك الفعاليات والمسابقات في المهرجان.

وتعرف سموه من محمد علي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، على أهم التجهيزات والتسهيلات المقدمة للمشاركين والزوار، إضافة إلى أبرز الاشتراطات والمعايير التي تتضمنها المسابقات بالمهرجان..وكذلك الجوائز المقدمة للفائزين.

كما زار سموه جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث كان في استقباله غنام المزروعي، رئيس دائرة الموارد البشرية في أدنوك، الذي قدّم لسموه شرحاً عن مشاركة أدنوك في المهرجان، إضافة إلى مختلف الفعاليات والأنشطة والمهرجانات في منطقة الظفرة التي تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام الجولة، بحرص ودعم القيادة الرشيدة لكل الأنشطة التراثية والرياضية والشبابية التي تقام على أرض الدولة، مشيراً إلى أن المهرجان يعد واجهة رياضية مهمة لدولة الإمارات ولمنطقة الظفرة، وأصبح مقصداً مهماً لعشاق التحدي والمغامرة، ويسهم بدعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات بمنطقة الظفرة. وأكد سموه أهمية توفير الإمكانيات والتجهيزات كافة لإنجاح المهرجان، منوهاً بأهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان بدوراته السابقة.

إقبال كبير

وأضاف سموه: «إن الفعاليات الرياضية المختلفة بمنطقة الظفرة تلقى إقبالاً كبيراً من الشباب وعشاق الرياضة، باعتبارها وسيلة ترويج يجتمع فيها نخبة من الشباب الخليجي، ليتعارفوا ويتفاعلوا فيما بينهم، ليكتسبوا الخبرة والمهارات الجديدة في هذه الرياضة، خاصة أن رياضة التحدي والمغامرة من الرياضات المحببة لدى الشباب في الإمارات بصفة خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم بصفة عامة».

وأشار سموه إلى أن منطقة الظفرة تتميز بأجواء كرنفالية متميزة، سواء من ناحية الطقس أو الطبيعة الجغرافية التي تؤهلها لتكون من أكبر مناطق الدولة جذباً للسياحة والاستثمار.

وثمّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الدور الكبير للجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020 وكل الرعاة والشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام في إنجاح الحدث والتنظيم المميز للفعاليات والأنشطة كافة التي تقام بمنطقة الظفرة.

ورافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بو شهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد علي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي، وحمد خميس ذيبان المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة التابعة لشركة «صحة»، والعقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

مباهج الموروث

خصصت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي الكثير من الفعاليات الترفيهية للأطفال بمنطقة ليوا لاند، وجعلتها بلا رسوم، من منطلق حرصها على توفير سبل الراحة والسعادة في المهرجان، إذ تم توفير مساحات واسعة تشجع أفراد الأسرة على الاستمتاع بمباهج الموروث الشعبي المحلي والعالمي، في ضوء البهجة وتوفير مناخ آمن لخوض تجربة مكتملة.

وأشارت حمدة الشامسى، رئيسة اللجنة الإعلامية في المهرجان، إلى أن فعاليات قرية الطفل تحظى بإقبال واسع من قبل الأهالي والأطفال.