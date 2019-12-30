بالفيديو: بعد 18 عاماً من التدريب.. معلم "كونغ فو" يمشي فوق الماء!

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

قد يبدو الأمر ضرباً من الخيال أو أقرب إلى الأساطير والخرافات التي تنتشر بين الناس دون أي سند أو دليل سوى أنها حكايات تروى. لكن هذه المرة وبالفيديو يثبت مدرب كونغ فو أن باستطاعة البشر المشي على الماء.

فبعد 18 عاماً من التدريب والتمارين الشاقة، تمكن معلم الكونغ فو تشانغ شينتسيان الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، من المشي والقفز على الماء بسرعة خاطفة.

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  • تشانغ شينتسيان
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