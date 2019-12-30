صورة رامي عياش وهو يغسل قدمي والده تغزو مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت داليدا عياش، زوجة المطرب اللبناني، رامي عياش، حقيقته أمام معجبيه، وذلك بنشرها صورة خاصة له دون علمه.

وتبين صورة رامي عياش، التي التقطتها زوجته له خلسة، وهو يغسل قدمي والده بالماء، أثناء جلوسه على كرسي متحرك.

وبررت داليدا عياش لزوجها نشرها للصورة الخاصة، بأنه سبق وأن كشف للناس حقيقتها العادية للناس، وهي أنها مثل أي ربة منزل، تطبخ وتهتم بزوجها وأبنائها، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتابعت في حديثها له: "بس اسمح لنفسي أن أطلعك أنت على حقيقتك، وأخبر كل العالم كم أنا فخورة فيك بحبك لكل اللي من هم حولك، واهتمامك الذي لا ينقطع، مهما علي شأنك واشتهرت، يا زينة الرجال".

وحظيت صورة رامي عياش وهو يغسل أقدام والده بالماء، بتداول كبير بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت غالبية التعليقات معجبة بسلوك المطرب اللبناني الشهير.