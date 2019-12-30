شاهد.. ردة فعل مؤثرة لصبي يرى الألوان لأول مرة

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

تمكن صبي مصاب بعمى الألوان منذ الولادة من رؤية العالم بألوانه الجميلة بفضل مدير مدرسته المصاب هو الآخر بعمى الألوان.

ويدرس الصبي جوناثان جونز، 12 عامًا، في مدرسة ليكفيو الحكومية في مينيسوتا بأمريكا، وفي شهر نوفمبر الماضي خلال الفصل المدرسي، كان الطلاب يتعلمون عن عمى الألوان. وفكر المدير سكوت هانسون في جلب نظارة خاصة بعمى الألوان ليتعرف الأطفال عليها ويشجع جوناثان على ارتدائها.

أخذ الصبي النظارة وهو يضحك، ولكنه بعد فترة وجيزة من ارتدائها غمرته مشاعر الفرح وانهار باكيا.

ويظهر المدير هانسون في الفيديو وهو يقترب ليعانق الصبي وكانت والدة جوناثان حاضرة أيضًا لتشهد اللحظة المذهلة.

وقال المدير للطلبة أن "العالم جميل وعليهم أن يكونوا ممتنين على نعمة البصر".

ووفقاً لموقع "فوكس تن فونكس"، حقق الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه المستخدمون من جميع أنحاء العالم وقدموا تبرعات سخية لمساعدة جوناثان في الحصول على النظارة.

وانتشر الفيديو بعدما أعاد شقيق جوناثان التغريد به معلقا: "أشكر المدير هانسون على التأثير الكبير الذي تركه في أخي الصغير... هذا مجرد مثال رائع على التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه المعلمون في الأطفال. نحن بحاجة إلى تقدير أكبر للمعلمين فهم يستحقون ذلك."