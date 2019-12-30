العثور على أرجل مقطوعة لطالبة قتلها مؤرخ روسي

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

عثرت الشرطة الروسية على ساقين مقطوعتين "تخصان طالبة الطب أناستازيا ييتشينكو (24 عاما) التي قتلت وقطعت على يد أستاذها في نهر سان بطرسبرغ بروسيا، حسب مصادر الشرطة.

واعترف المؤرخ البارز والأستاذ الجامعي الروسي أوليغ سوكولوف، 63 عامًا، بطعنه وتقطيعه لحبيبته وطالبته التي كان يعتزم الزواج منها.

وقال المؤرخ الذي تم احتجازه، إنه كان من المقرر أن يتزوج هو وحبيبته العام المقبل لكنه قتلها ودمر حياته الخاصة "في ثوان من الجنون"، على حد زعمه.

وتم العثور على الساقين المقطوعتين في نهر مويكا شمال روسيا في كيس من البلاستيك بالقرب من قصر القيصر يوسوبوف.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد سبعة أسابيع من عرض شريط فيديو يظهر الأستاذ الجامعي وهو يلقي أجزاء الجسم في النهر الذي يتدفق بجانب القصر.

وقال سوكولوف في اعتراف أمام المحكمة نشرته صحيفة كومسومولسكايا برافدا "أفهم أنني ارتكبت شيئًا مروعًا وأستحق أشد عقوبة ".

وقد تم سحب جميع شهاداته الأكاديمية وإنجازاته فور اعترافه بقتل طالبته.

وقال سوكولوف أمام المحكمة: "لا يهمني ما يقال عني. لا يهم.. أنا قتلتها وقتلت نفسي أيضًا.. لا وجود لي بعدها.. ما أحمله من ذكريات للعزيزة أناستازيا هو أهم شيء بالنسبة لي الآن... كان من المفترض أن نتزوج وكنا نخطط لحفل الزفاف بعد أكثر من خمس سنوات من المواعدة."

ويواجه سوكولوف عقوبة السجن لمدة 15 عاماً.

وقال والد الضحية أوليغ إيشينكو إنه طلب إخراج جثة ابنته حتى تدفن ساقيها مع بقية الأعضاء بعد استكمال التحليل الجنائي الكامل.