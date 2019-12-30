«الفجيرة الثقافية» تنظم أسبوع الحرف اليدوية الأول

المصدر: الفجيرة - البيان

تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في مقرها بالفجيرة، فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع الحرف اليدوية»، الذي بدأ أمس ويستمر حتى الأول من يناير المقبل، تحت شعار «حفاظنا على حرفنا من سنعنا».

ويتضمن برنامج «الأسبوع» الذي ينفذه مجلس زايد لأصحاب الهمم بالشراكة مع مجلس الطفل بالفجيرة وجمعية سواعد الإمارات التطوعية، ورشاً متنوعة في صناعات الفخاريات والدخون والعطور وزخرفة المداخن وتزيين وتشكيل التمور، يقدمها نخبة من المختصين والحرفيين الإماراتيين.

وأوضح خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، خلال اللقاء التنسيقي لـ«الأسبوع»، أن الاهتمام الذي توليه الجمعية للتراث الوطني بشكل عام والحرف اليدوية على وجه الخصوص يأتي تماشياً مع توجهات الدولة في ترسيخ وجود واستمرارية هذه الصناعات والحرف الشعبية، وحمايتها من الإهمال والاندثار، كاشفاً عن توجهات الجمعية الجديدة، خلال «عام الاستعداد للخمسين»، في دعم الأسر المنتجة وتنويع مصادر دخلها، من خلال مشروعات تدر عليهم دخلاً ثابتاً من جهة.

ومن جهتها، قالت هدى الدهماني، نائب رئيس الجمعية مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم: «إن أسبوع الحرف اليدوية يستهدف الأطفال وأصحاب الهمم ضمن الفئة العمرية من سن 6 إلى 14 سنة للإناث، ومن 6 إلى 11 سنة للذكور، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الإماراتي والموروث الثقافي والاجتماعي».