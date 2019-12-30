السعودية.. إغلاق مركز طبي بعد وفاة سيدة في عملية سمنة

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية إغلاق مركز طبي شهير وإلغاء ترخيص طبيبه المعروف، بسبب وجود مخالفات جسيمة وغياب التراخيص النظامية الخاصة بجراحة السمنة والبدانة.

وقالت وزارة الصحة السعودية في حسابهاالرسمي على "تويتر": "حفاظا على صحة وسلامة المرضى، تم إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض، وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة".

كان ناشطون في وسائل التوصل الاجتماعي قد تناقلو أنباء تشير إلى وفاة امرأة بعد إجراء عملية جراحية للسمنة في أحد مستشفيات الرياض.

حفاظاً على صحة وسلامة المرضى..

إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في #الرياض وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة.

نحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الإتصال على٩٣٧ pic.twitter.com/KSdsaUtHi2 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 29, 2019