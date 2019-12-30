«كتاب الإمارات» يهنئ طلال سالم.. والهنوف محمد تشارك باحتفالات أدباء البحرين

هنأ اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، عضوه الشاعر طلال سالم الصابري لفوزه بجائزة الشارقة للشعر العربي في نسختها العاشرة، وهي جائزة تنظمها بشكل سنوي دائرة الثقافة بالشارقة، أطلقت عام 2011 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وسيكرّم الشاعر الصابري ضمن فعاليات الدورة الـ 18 من مهرجان الشارقة للشعر العربي والذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 10 يناير 2020 والذي سيتضمن فعاليات ثقافية متنوعة.

وللشاعر طلال سالم عدة دواوين منها «حتى تعود»، «خرير الضوء»، «برزخ الريح» إضافة إلى كتاب في أدب الرحلات بعنوان «إماراتي في نيجيريا»، كما أنه إعلامي قدم عدة برامج تلفزيونية وإذاعية وشارك في برنامج أمير الشعراء في نسخته الأولى وحصل على لقب «شاعر الشفافية».

وأكد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات على أهمية الجائزة وتميزها بالقامات الشعرية الكبيرة التي نالت هذه الجائزة من شعراء الإمارات والشعراء العرب.

من جهة ثانية، شاركت الشاعرة الهنوف محمد، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالإنابة، نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، في احتفالات أسرة الأدباء والكتاب في البحرين باليوبيل الذهبي لتأسيسها، الذي افتتحته الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وأكدت الهنوف محمد تأثرها بشدة كشاعرة حداثية بشعراء البحرين، كما ألقت الضوء على الإبداع النسوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة مجال الرواية، وأن بروز الإبداع النسوي في دولة الإمارات عائد لاهتمام الدولة بتمكين المرأة على جميع المستويات ومنها الثقافية.

ويأتي هذا الاحتفال تزامناً مع احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية واليوم الوطني وعيد جلوس ملك البحرين، وقد أقيم الحفل يوم الخميس الماضي في الصالة الثقافية بحضور نخبة من الأدباء والكتّاب والمثقفين. دبي - البيان