سحوبات مدهشة بفرص لا متناهية وجوائز كبيرة

المصدر: دبي - البيان

تحمل الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق في جعبتها العديد من سحوبات الجوائز المدهشة، والتي تقدّمها مجموعة الشركاء الاستراتيجيين في قطاع التجزئة، بما فيهم بنك رأس الخيمة الوطني وإعمار وماجد الفطيم ومِراس.

وستتاح الفرصة للمتسوّقين للفوز بأميال سكاي واردز من طيران الإمارات وقسائم تسوّق ونقاط تطبيق «شير».

ابتداء من 3 يناير، وبالتعاون مع طيران الإمارات وإعمار، سيدخل أي شخص ينفق أكثر من 350 درهماً في دبي مول في سحب «مليونير سكاي واردز من مهرجان دبي للتسوّق»، ويتوجب على المتسوّقين مسح إيصال الشراء باستخدام تطبيق دبي مول. وسيتم خلال هذا السحب اختيار 5 فائزين سيحصل كل منهم على مليون ميل من أميال سكاي واردز من طيران الإمارات، وسيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع بشكل عشوائي.

كما سيحصل المتسوّق على ميل واحد من أميال سكاي واردز لقاء كل دولار أمريكي، يتم إنفاقه في دبي مول، وذلك عند مسح إيصال الشراء باستخدام تطبيق دبي مول.

وجهات

ويمكن لزوّار وجهات مِراس؛ «سيتي ووك»، و«بوكس بارك» و«ذا بيتش» و«لامير» و«بلوواترز» و«السيف» و«ذا أوتلت فيليدج»، الفوز بقسائم هدايا بقيمة ألف درهم، حيث سيتم إدخالهم في سحب خاص عند إنفاق 100 درهم، وسيتم اختيار 25 فائز يومياً للفوز بهذه القسائم التي يمكن استخدامها في أي من هذه الوجهات، وسيبلغ مجموع الجوائز مليون درهم سيتم توزيعها على ألف فائز.

وستتاح الفرصة لزوّار مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم، وهي «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف»، للفوز بنقاط تطبيق «شير» بقيمة مليون درهم لكل فائز، وذلك عند التسوّق بقيمة 300 درهم في أي من هذه المراكز واستخدام تطبيق «شير»، وسيتم اختيار خمسة فائزين أسبوعياً خلال الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 1 فبراير 2020، ليكون المجموع الإجمالي للفائزين 25 فائزاً.

معاملات

وسيحصل حاملو بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الائتمانية على تخفيض بمقدار 25 % على معاملاتهم المالية خلال مهرجان دبي للتسوّق، وذلك عند إجراء أكثر من 75 معاملة مالية، ويتوجب عليهم إرسال كلمة «DSF» إلى الرقم 7010 من هواتفهم المسجلة لدى البنك. وسيحصل كل شخص على استرداد نقدي بقيمة 250 درهماً حداً أقصى.

تأتي الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق بدعم من الشركاء الاستراتيجيين: طيران الإمارات، إعمار مولز، ماجد الفطيم العقارية، مِراس، نخيل، ميركاتو، مجموعة الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، سوق دبي الحرة، اينوك، واتصالات، والرعاة الرئيسيين بنك رأس الخيمة الوطني، وجمبو للإلكترونيات.